Sammenstøt på Sennalandet

Tirsdag ved 17-tiden fikk politiet beskjed om at det var skjedd et trafikkuhell på Sennalandet, i 80-sonen før Skaidi.

Det skal ha vært et følge med flere motorsykler. Vitner forteller til Altaposten at det står et vogntog på veien, så det kan ha vært et sammenstøt med det.

– Det skal ha vært en motorsykkel som har hatt et sammenstøt med et annet kjøretøy. Politiet er på vei til ulykkesstedet nå, sier operasjonsleder Jan Arne Pettersen.

Både ambulanse og Sea King redningshelikopter er på vei til ulykkesstedet.

Saken oppdateres