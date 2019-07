Får støtte til politiutdanning fra Venstre sentralt

nyheter

Venstre vil nemlig etablere desentralisert politiutdanning til Kautokeino.

Troms og Finnmark Venstre har fått gehør hos Venstres stortingsgruppe for opprettelse av desentraliserte studieplasser på politiutdanning ved Samisk høgskole, skriver Troms og Finnmark Venstre i en pressemelding.

– Tanken er at dette skal gjennomføres i et samarbeid mellom Politihøgskolen og Samisk høgskole. Venstre har lang tradisjon for å satse på samisk språk og kultur, og forslaget må sees i lys av dette, fastslår Trine Noodt, Troms og Finnmark Venstres førstekandidat til fylkestingsvalget.

– Vil sikre rekruttering

Hun tror denne satsingen vil sikre lokal rekruttering og stabil arbeidskraft innenfor et viktig yrke.

– Venstre har allerede fått gjennom at det skal startes en desentralisert sykepleieutdanning på samisk i Kautokeino. Jeg er svært glad for at partiet ser betydningen av egne fagterminologier på samisk og går inn for at slike utdanninger opprettes i et samarbeid med Samisk høgskole, sier Noodt.

– Større sjanse for å bli i distriktet

Venstres ordførerkandidat i Kautokeino, Isak Ole Hætta, har positive ting å si om forslaget.

– For det første vil det bety at lokal ungdom enklere kan utdanne seg til politi og det vil være større sjanse for at de blir værende i distriktet etter endt utdanning. For det andre innebærer det et løft for utdannings- og forskningsmiljøet ved Samisk høgskole, uttaler Hætta, og tilføyer:

– Det betyr også at folk kan bruke samisk i kontakt med politiet, og at polititjenestemenn vil ha en bedre samisk kulturforståelse. Det vil føre til bedre samspill mellom politi og lokalbefolkning, sier han.

Andrekandidat og fylkesleder Irene Dahl er glad for at partiet sentralt engasjerer seg

– Vårt fylkesprogram har en sterk satsing på samisk språk og kultur. At vi har fått gehør for at stortingsgruppa vil jobbe med dette i budsjettprosesser er en viktig delseier for oss, sier Dahl til Altaposten.