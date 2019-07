Alta-kvinnen Ellen Suhr nummer to i nordisk mesterskap

nyheter

Ellen Suhr Ydstebø ble nummer to i Nordisk Baltisk Mesterskap i distanseridning i Århus i Danmark denne helga. Løpet går over 12,6 mil, og hestene blir sjekket av veterinærer flere ganger underveis. Hun har vært med i nordisk to ganger før, og begge gangene vant Shah Nahim. I år ble han nummer to.