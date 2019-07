Vefas stiller med container i Skomakerdalen

nyheter

Vefas retur AS ønsker å bidra til ryddedugnaden i Skomakerdalen, som har fått medieoppmerksomhet etter at Altaposten avslørte at området har utviklet seg til rene Hiroshima etter årtier med leirdueskyting og påfølgende forsøpling.

– Vi stiller med poser som dugnadsgjengen kan bruke til å plukke avfall i. I tillegg kjører vi i dag ut en container på 12 kubikk som plasseres ved Fossan bru. Der kan dugnadsgjenget kaste avfallet som de transporterer ned fra Skomakerdalen. Transport, containerleie og sortering av avfall gjør vi vederlagsfritt, sier salg- og markedsansvarlig i Vefas, Rune Berg.

Rekker ut en hjelpende hånd til Geir Ove Takket være Sven Ole Heitmann blir ryddejobben i Skomakerdalen enklere.

Dermed stiller Vefas seg i det gode selskap med både Alta kommune som har påtatt seg å hente søpla, og Sven Ole Heitmann hos Finnmark Motorsenter som låner ut to store ATV-er for å hente ned søpla fra selve skytefeltet.

Primus motor for ryddedugnaden, Geir Ove Bakken, har annosert at dugnaden går av stabelen klokken 18 mandag ettermiddag og nå gjenstår det bare å se om det kommer folk. Så langt har bare en svart at han kommer for å hjelpe til.

– Jeg bruker ikke så mye energi på det, men kommer det 5-6-7 stykker blir det både artigere og vil gå raskere. Nå har Sven Ole Heitmann vært med firehjulingene og når Vefas enda stiller med container, ja da ligger alt til rette for en flott dugnad i ettermiddag. Så nå er det bare å sette i gang å rydde, sier en offensiv Bakken.