Mistenker tyver er på ferde ved Tirpitz-museet: – Har fått beskjed om at noen kanondeler er tatt

Even Blomkvist som er bestyrer på Tirpitz- museet i Kåfjord, mistenker at tyver er på ferde ved museet.

– Jeg er selv på ferie, men har fått beskjed at noen tyskere kan ha tatt noen kanondeler ved Strømsnes i Kåfjord. Det er nemlig observert to staute karer som har vært å løftet på ting der og de kan ha tatt noe i bilen. De er også filmet av et overvåkningskamera som vi har på museet. De er per nå på museet, så kjentfolk på stedet har fått beskjed om å følge ekstra nøye med.

– Har du meldt dette til politiet?

– Ja, men de sier de ikke har ressurser til å se på dette nå. Uansett har vi disse personene på film, så vil tiden vise om de har tatt noe.

Operasjonsleder ved Vest-Finnmmark politidistrikt, Jan Arne Pettersen sier de har fått melding om et mulig tyveri av kanondelene i Kåfjord.

– Akkurat nå har vi ikke anledning å dra til stedet, men vi skal følge opp henvendelsen, sier Pettersen.