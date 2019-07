Kanon-tyvene stoppet

nyheter

Mandag formiddag fikk Altaposten tips om at tyver var på ferde ved Strømsnes i Kåfjord. Det var noen tyske reisende som fant stor interesse for de gamle kanondelene til Tirpitz-museet. Kanskje de mente det var etterlevninger etter forfedre.

Politiet fikk melding om det pågående tyveriet og rykket etter hvert ut til stedet.

– Tyvene var fortsatt på stedet. De har levert tilbake det de hadde plukket med seg, og vi anser saken som oppklart og oppgjort, sier operasjonsleder Jan Arne Pettersen i Finnmark politidistrikt.

Politiet opplyser at de ikke fikk noen straff, men minner om at man skal ha respekt for alle ting som noen eier.