En laks, to sinna menn og en forskremt fisker

nyheter

Jeg kunne fortalt historien om da jeg rodde for Karianne Johansen under fiske etter oppdrettsfisk på høstparten for noen år siden. Hun fikk et vanvittig monster av en fisk på sluk, som målte hele 139 centimeter. Den må ha vært 35-40 kilo da den gikk opp i elva. Men jeg vil heller tilbake til starten av 90-tallet da jeg rodde for en utlending. Han skulle fiske på en av mine absolutte favorittplasser; Øvre Sierra.