– Håper dette ikke skjer igjen

Berit Eira som er en av eierne i Boazu Sami Siida i Øvre Alta, håper de som kjørte med bil over tomta deres i natt, ikke fortsetter med dette.

– Vi skal bygge den nye siidaen på tomta som er på det gamle grustaket, og i natt har en bil kjørt og herjet på tomta. Det håper vi ikke skjer igjen, sier Eira som fortsetter:

– Tomta er nettopp sådd og det skal bli en stor gressplen på området hvor vi bygge opp den nye siidaen. Det kan være at de som har kjørt bil på tomta ikke er klar over dette. Uansett håper vi at dette ikke skjer igjen. I sommer skal vi sette opp et gjerde på tomta og i høst starter vi å bygge nye Boazu Sami Siida som skal stå klart i 2020, sier Eira.