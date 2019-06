Får 200.000 til samisk klesmerke

nyheter

Det er avisa Sagat som forteller at Alta-jentene Hanna Krogh-Reinsnes og Live Moen Johannessen har mottatt et etableringstilskudd på 200.000 kroner fra Sametinget til sitt nye samisk-inspirerte klesmerke.

Hanna er kjent som frontfigur fra bandet Biru Baby, mens lillesøster Live har vært sentral i kulturlivet, blant annet som danser og produsent.

Hanna forteller at bakgrunnen ar at de i voksen alder er bevisst på at de var av samisk opphav. Å starte eget klesmerke med samisk-inspirerte klær, er deres måte å ta tilbake tapt identitet og kultur på.

– Klær er jo identitet og vi har lett etter samisk-inspirerte hverdagsplagg, type «streetwear» retta mot yngre folk, men vi fant ikke noe sånt så da fant vi ut at vi må jo bare lage det her selv, forteller Hanna til Sagat.

S av klærne vil i første omgang foregå på nett.