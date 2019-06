– Må være klar på hva kostnadene blir

nyheter

Da helseminister Bent Høie høsten 2018 tok turen til Hammerfest for å spre det glade budskap om at at regjeringen i forbindelse med statsbudsjettet for 2019 hadde godkjent bygging av Nye Hammerfest sykehus var rammen 1,95 milliarder. På hjemmesiden til Finnmarkssykehuset fikk Høie både direktøren og helseforetakets jubel.