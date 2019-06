– Må skalere ned Hammerfest sykehus

nyheter

Det er nå klart at den reelle prislappen på Hammerfest sykehus ikke er 1,9 milliarder som er kommunisert ut, men 370 millioner kroner høyere. Samtidig som et enstemmig kommunestyre krever fortgang i flere tilbud i Alta, og fokuserer spesielt på fødeavdeling og akuttilbud, planlegges det nye sykehuset for dagens kapasitet.