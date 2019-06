Ønsker kongekrabbefiske i hele Finnmark

nyheter

Vest-Finnmark Regionråd opplyser at de er svært positive til at regjeringen har besluttet å sende på høring et forslag om å øke deltakelsen i det kvoteregulerte fisket etter kongekrabbe.

– Vi ser frem til å gjennomgå forslaget som helhet, for dette er noe vi vil jobbe for å få til, sier leder i Vest-Finnmark Regionråd, Monica Nielsen til Altaposten.

– Kongekrabben er på tur vestover og det er viktig å også ha fiskere i dette området. Vi ønsker at fartøy fra hele Vest-Finnmark får adgang til å delta i fisket i det kvoteregulerte området øst for 26 grader øst, sier Nielsen som viser til at det i dag er de fem kommunene Hammerfest, Hasvik, Loppa, Kvalsund og Alta som ikke er inkludert i det kvoteregulerte fisket etter kongekrabbe.

Vest-Finnmark Regionråd opplyser att de over flere år har avgitt en rekke høringsuttalelser til Fiskeridirektoratet angående forvaltning og adgang til fiske av kongekrabbe, sist i september 2018. De ber også om at Fiskeridirektoratet gis i oppgave å gjennomføre en biologisk, økonomisk og samfunnsmessig konsekvensanalyse av en eventuell utvidelse av det kvoteregulerte området for fangst og landing frem til fylkesgrensen mellom Finnmark og Troms. Det vil si at hele Finnmark inngår som en del av det kvoteregulerte området.

Regionrådet opplyser også at rapporter fra fiskere i Vest-Finnmark, og FoU-miljøer som Akvaplan-niva, tyder også på at kongekrabben er i ferd med å etablere seg i Vest-Finnmark på en slik måte at det er på tide å vurdere å utvide forvaltningsområdet til å omfatte hele Finnmark.

– Dette vil kunne bli avdekket i form av en konsekvensanalyse, et arbeid som vi i Vest-Finnmark Regionråd som sagt har anmodet iverksatt siden 2017. Dette vil også kunne danne et viktig kunnskapsgrunnlag for arbeidet med en ny Stortingsmelding på kongekrabbe, som vi håper iverksettes snarest mulig, melder Vest-Finnmark Regionråd.