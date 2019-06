Sensasjonelt stort valpekull

nyheter

I hundegården sin har Tunheim nærmere 70 hunder, 80 om man regner med valpekullet som kom til verden på tirsdag. Til tross for at det er så mange hunder samlet på ett sted, er atmosfæren stille og rolig. I hundehuset ligger det 12 valper som er så små at de enda ikke har åpnet øynene. I år som i fjor så er dette kullet et resultat av tyvparring. I fjor fikk Selen 10 valper.