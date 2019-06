Kontrakten signert

nyheter

I går signerte Loppa legeskyssbåter AS kontrakten for båtambulansen. Dette ble markert i kommunestyret i Loppa med en kort tale fra ordføreren som understreket den store betydningen dette har for beredskapen, for lokalsamfunnet og arbeidsplassene i Loppa.

Reder Mats Martinsen fortalte kommunestyret om kontraktsigneringen og det som blir den nye hverdagen for båtambulansen.

– Det meste blir som før, bare litt bedre og viktig for helsestellet i Loppa. Alle ansatte blir med videre og vi får kontinuitet i tjenesten, med nytt materiell som er bygd av aluminium, resirkulert fra kasseroller og annet, sa Martinsen.

– Vi er kjempeglade for dette og for avklaringen om at Loppa legeskyssbåter skal fortsette virksomheten, sa ordfører Steinar Halvorsen. Han overrakte Mats Martinsen et «gammeldags» skipsratt, som han ba om måtte få en sentral plassering ombord i nybygget som skal trafikkere kysten i Vest-Finnmark fra kontrakten trer i kraft.