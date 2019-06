– Her svir kuttene hardest

nyheter

Skoleåret 2018/19 startet verst tenkelig for elevene ved Alta videregående skole. Både elever og tillitsvalgte gikk ut i Altaposten med sin bekymring og advarsel om hva som var i ferd med å skje på Finnmarks største skole som har rundt 1.000 elever. Elever, tillitsvalgte i Utdanningsforbundet og lektorlaget slo i bordet kraftig kritikk mot skoleeier Finnmark fylkeskommune på et tidspunkt før jul da skolen styrte mot et underskudd på ni millioner kroner. Elever fortalte at de sto uten lærere i enkelte timer på grunn av mangelen på penger.