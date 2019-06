Ingen sus med sure lus

nyheter

For å ta det viktigste først; alle har like stor rett til å fiske på alle fiskeplassene i elva. Eller sagt på en annen måte; ingen har større rett til en fiskeplass enn andre. Og selv om vi befinner oss i hjertet av Finnmark, så er det ingen som kan kreve hevd etter å ha fisket hele livet i elva. Det hjelper ikke en gang at du har slått opp telt og har fisket der sammenhengende i to uker.

Hovedproblemet virker å være at noen fiskeplasser gir mye fisk, og de som fisker der i svært liten grad vil at andre dukker opp og fisker på «deres laks». Skjer det, har enkelte vært verbalt ufin, fisket kjempesakte over plassen slik at andre må vente i timevis, eller at man presser seg inn i køen og oppfører seg bøllete.

Mens storparten viser både hensyn og storsinn, viser andre ingen nåde. Man kan si så mye man vil at det ikke finnes beviser, og at ingen kastes ut av elva. Men jeg har selv opplevd denne ufine oppførselen. Det var ubehagelig. Man vil jo ikke lage en scene og starte bråk. Enkelte har ingen skrupler og utnytter det rått.

Spesielt i år har det dukket opp mange historier om slik bøllete adferd. «Her på plassen kommer dere til meg og melder fra hvem dere er» er en av hersketeknikkene. Til og med folk som besøker kjente i bil på elvekanten, blir stoppet og må gjøre rede for hvilke intensjoner de har på plassen. Da har det gått langt. For langt. Og kanskje er det ikke mulig for ALI å gjøre så mye med problemet. For dette handler om den folkelige internjustisen som enkelte til og med kaller normal oppdragelse og oppførsel.

«Bare fisk her, men dere må vente til det blir plass i køen», er en kjent strofe. Så bruker nummer en to timer over plassen, og nummer to - nye to timer. I mellomtiden sitter «gjestene» og venter. Så blir de lei og drar. Så rart... Og slik fortsetter bøllingen når neste «fremmede» prøver seg. Enkelte steder til tross for at de som fisker på plassen allerede har fått både to-tre og fire lakser.

Sjøl opplevde jeg for noen år siden å komme til en fiskeplass hvor ingen fisket. Bål og pils var viktigere. Så jeg gikk til elva og gjorde meg klar. Da kom det en tydelig melding om at elva skulle hvile. Gjengen ved bålet hadde fisket jevnt siden kvelden før.

Jeg minnet om at elva og alle fiskeplasser er åpen for alle før St.Hans. Det ble en ubehagelig konfrontasjon, og jeg har i dag så klart et annet syn på de som satt rundt bålet.

Det er viktig å understreke at elva fortsatt betyr kos, sjelefred og påfyll for meg og mange andre. Men det er på sin plass å snakke om det som ikke er så bra. Som båtkjøring hvor landfiskeren nærmest blir kjørt i senk, fyll og tilhørende surmaga og stygge kommentarer, egenkomponerte køregler eller ALI-stakere som kler seg i sin personlige ALI-jakke med påtrykket navn og fisker før St.Hans og «styrer» fiskeplasser. En slik «uniform» kan for mange oppfattes som en autoritet, selv om den før St.Hans vil være falsk.

Det vil være umulig for ALI å kontrollere sine stakere hundre prosent når de ikke er på jobb. Det vil være umulig for ALI å overvåke alle fiskeplasser, og senere gjøre seg til dommer i saker der ingen domstol vil kunne presentere noen som helst bevis den ene eller den andre veien.

Til slutt handler det om deg og meg. Om at absolutt alle har et like stort ansvar for å nettopp utvise raushet. Og ikke minst normal folkeskikk.

For når det er slik at så mange historier om hva som skjer i Altaelva, når oss journalister, har allerede hundsede folk utenfra tatt med seg historiene ut av byen. Og de lever dessverre videre på folkemunne.

Og da er problemet større enn litt ufin krangel mellom uenige naboer på elvekanten.

Da har dronningen av verdens lakseelver blitt tilsmusset.

Selv ikke lakselusa har klart det.

Rune Østlyngen