Halvparten av Alta-entreprenørene får ikke regne på 350-millionersjobb

nyheter

Etter at Altaposten har satt søkelyset på det som fra entreprenørhold hevdes å være en anbudskonkurranse for Sentrumsskolen i Alta som utelukker store deler av bransjen fra å konkurrere om oppdraget, ble anbudskonkurransen tema for formannskapet onsdag.

– Jeg orienterte om konkurransen og de tilbakemeldinger vi har fått fra entreprenørene i Alta. Vi har imøtekommet kritikken med å utvide fristen for prekvalifisering med 14. dager, og vi har ikke fått noen konkrete tilbakemeldinger om at fristforlengelsen burde vært ytterligere forlenget. Vi har generelt ikke fått noen offisielle innspill på at konkurransen ikke vil fungere for det lokale næringsliv, sier rådmann Bjørn-Atle Hansen dagen etter formannskapsmøte.

Kan ende opp med tre riksentreprenører mot én lokal Lokale entreprenører kan bli i mindretall i anbudskonkurransen for sentrumsskolen i Alta.

Kjører på

Saken ble ikke satt på sakslista, men kun drøftet og da med utgangspunkt i en orientering fra administrasjonen. Venstres Trine Noodt ønsket saken tatt opp og satt på sakslista, noe hun mente var mest ryddig og ville avklare hvor ulike politikere stod i saken. Dette ble stemt ned mot Venstres ene stemme. Dermed ble heller ikke saken protokollert.

– Det er korrekt at det ikke var noen sak, og da heller ikke mulighet til å fremme forslag i og med at det ikke var på sakslista. Signalene fra formannskapet var at de ikke ønsket dette som sak, påpeker rådmannen.

– Vil det ikke være enkelt å imøtekomme næringen med i alle fall utsette fristen for prekvalifiseringen i anbudsprosesssen? Ville ikke en slik utsettelse også være juridisk holdbar som en nøytral endring som ikke ville være diskriminerende?

– Skulle vi begynt å gjøre endringer i anbudsutlysningen som ligger ute på Doffin, ville vi blitt nødt til å stoppe hele anbudskonkurransen og starte den på nytt. Så lenge det heller ikke er kommet noen forespørsel fra næringen om utsatt frist, og vi har utsett den en gang, kjører vi bare på. Av det som kom fram i formannskapet i går er det ingenting som tilsier at lokale entreprenører ikke skal ha mulighet til å konkurrere på lik linje med utenbygds og store riksentreprenører. Slik jeg tolker signalene fra formannskapet er dette i tråd med hva flertallet står for, svarer rådmann Hansen.

– Det er ingen skam å snu Alta Sp lover dyrt og hellig at de ikke vil støtte et ordførerparti som ikke stanser storskolen.

Enorm skuffelse

Altaposten har hatt kontakt med flere entreprenører i Alta-miljøet. Samtlige er skuffet over at Alta kommune ikke har vært villig til å legge opp til en anbudskonkurranse som gir gir lokale aktører reelle mulighet til å konkurrere på like grunnlag med utenbygds bedrifter.

– Vi snakker ikke om hundrevis av ansatte i bygge- og anleggsnæringen, men kanskje et tusentall om vi ser på ringvirkningsansatte. Det er skuffende at Alta kommune designer en konkurranse som uansett utgang utelukker halvparten av entreprenørene fra å regne, enten som selvstendige bedrifter eller flere i samarbeid. Det blir svært spennende å se hvor mange lokale som vil være blant de tre som kommer gjennom prekvalifiseringsrunden, sier en av entreprenørene til Altaposten.

I likhet med de øvrige vi har snakket med ønsker ikke vedkommende å gå ut med kritikken med fullt navn verken på han selv eller bedriften. Det er en utbredt holdning at det er «lite lurt» i forhold til framtidige jobber å komme med kritiske synspunkter til kommunen som en stor framtidig oppdragsgiver.

Daglig leder Bjørn Johansen hos en av de store entreprenørene, Roald Johansen AS, stod imidlertid fram tirsdag og sa klart fra at han var skuffet over Alta kommune.

– Bransjen krever ikke at kommunen som byggherre skal favorisere lokalt næringsliv, men som en stor og viktig lokal arbeidsgiver er i alle fall min mening at vi må få være med å konkurrere om å bygge storskolen. I stedet for å legge hindre for at lokale entreprenører skal kunne konkurrere på like vilkår med utenbygds storentreprenører, burde kommunen ha lagt til rette for en konkurranse med stor grad av lokal deltakelse, sa Johansen til Altaposten.

Kun tre

Alta kommune har vært tydelig på at kun tre, maksimalt fire, vil få regne på oppdraget til 300 millioner kroner. Det selv om prekvalifiseringsfasen skulle vise at mange flere er kvalifisert. Når papirene for prekvalifisering er levert 14. august vil kommunen sammen med rådgiver WSP ut fra innsendt dokumentasjon rangere tilbyderne mot hverandre. De tre med høyst poengsum vil da bli invitert til å regne på prosjektet. Altaposten har stilt rådmann Bjørn-Atle Hansen spørsmål om han ser for seg at at flere lokale entreprenører kan bli rangert foran eventuelle riks- og storentreprenører med store ressurser både på nøkkelpersonell og referanser fra bygging av store skoler.

– Jeg har ikke noe annet svar enn at Alta-entreprenørene har vist seg konkurransedyktig, og har gode referanser på dette. Det er jo også fullt mulig for mindre og mellomstore å gå sammen for å stå sterkere, påpeker Bjørn-Atle Hansen.

– Er ikke dette en gambling, og øker ikke sjansen for at store utenbygds entreprenører blir i flertall blant de som får regne på prosjektet?

– Nei, ikke slik vi vurderer det.

– Må ta styringen

Ordfører Monica Nielsen sier at denne saken, men også andre, viser at politikerne må kobles sterkere på byggeprosessene.

– Vi er litt fanget i denne konkrete saken. Jeg ser helt klart at tilretteleggingen for at lokale skal kunne konkurrere på like vilkår med utenbygds entreprenører er politikk. Det er i alle fall et klart mål for Ap at vi skal kunne styre prosessene slik at anbudskonkurranser ikke kommer i disfavør av ei bygge- og anleggsnæring som er helt avgjørende for Altas framtidige utvikling. Derfor varslet jeg i formannskapet i går at Ap i en eller annen form vil gjeninnføre den kommunale byggekomiteen slik at politikerne kommer tidlig inn i byggeprosjekt, sier Nielsen.

Verken hun eller Ap-gruppa tok på gårdagens formannskapsmøte til orde for å komme bygge- og anleggsnæringen i møte med hensyn til saken om anbudskonkurransen for Sentrumsskolen.

Framdrift Sentrumsskolen

- I konkurransegrunnlaget som er lagt ut på Doffin skal det hva Altaposten erfarer ikke være angitt noe tak på antall som får delta i konkurransen.

- Etter prekvalifiseringsfasen vil de som blir plukket ut ha frist til midten av desember på å levere konsept og pris.

- Valg av leverandør og meddelelse til leverandører skal skje 13.02.2020

- Kontraktsinngåelse utviklingsfase/samspillsfase: 24.02.2020

- Tilbudets vedståelsesfrist: 13.06.2020

- Ferdig sentrumsskole: 30.08.2022

Frp utelukker ikke ny vurdering etter valget – Sprekker rammene må politikerne ta en ny vurdering, fastslår ordførerkandidaten.

Hva ligger inne i prosjektet:

Prosjektet skal omfatte prosjektering, planlegging og gjennomføring av:

1. En barneskole med plass til 600 elever.

2. Idrettshall med aktivitetsflate 25x45 m i tilknytning til skolen med

garderobeanlegg.

3. Utomhus-område for skolen med nødvendige anlegg med krav til funksjon

som et nærmiljøanlegg.

4. Løsning for trafikale tiltak rundt E6 i området ved skolen i samsvar med

anbefalinger fra ekstern planrådgiver for reguleringsplan.

5. Riving og sanering av eksisterende skole og idrettsanlegg

6. Reetablering av idrettsflater/aktivitetsflater for eksterne brukere.

Det er imidlertid tatt forbehold om en uttrekksopsjon for arealreduksjon av trinnareal og garderober tilpasset 525 elever ( i stedet for 600 elever) Det vil i så fall gi en reduksjon i areal og en lavere pris. Hvilken anbudspris snakker man så om? Dersom det brukes 40.000 kr per m2 bruttoareal som er 8598 m2, ender vi på 345 millioner kroner eksklusiv mva. Inne i anbudet ligger det også riving av eksisterende skole og idrettsanlegg. Det kan oppveie for at Altapsoten har brukt en m2-pris på 40.000 kroner i dette eksempelet, noe som sannsynlig er en for høy snittpris. Det ligger også inne konsulent/arkitektløsning for trafikkareal, men ikke byggekostnad for trafikkløsningene. Folk i bransjen spår at anbudsprisen vil ligge mellom 300 og 350 millioner kroner.