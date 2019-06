Fortum er klare til å bygge hurtigladestasjoner

nyheter

Søknadsfristen gikk nylig ut for Enovas anbudskonkurranse om støtte til å bygge 25 hurtigladestasjoner i Finnmark og Nord-Troms, og Fortum er eneste søker på anbudet, skriver selskapet i en pressemelding.

– Vi er stolte over å være eneste selskap som søker om å få bygge ut det som blir verdens nordligste nettverk av hurtigladestasjoner. Søknaden vår er tuftet på ønsket om å legge til rette for nullutslippsalternativene over hele landet, selv om vi skjønner at det kommersielle potensialet i prosjektet er begrenset på kort sikt, sier Ole Gudbrann Hempel i Fortum i pressemeldingen.

18. mai skrev Altaposten at det statlige selskapet Enova nå tilbyr 100 prosent finansiering til utbygging av ladestasjoner i Finnmark.

Finnmark er et av fylkene hvor det er svært få ladestasjoner langs veistrekningene.

Fortum har alliert seg med syv lokale kraftselskap i sin søknad til Enova: Varanger Kraft, Nordkyn Kraftlag, Repvåg Kraftlag, Hammerfest Energi, Luostejok Kraftlag, Alta Kraftlag og Ymber er alle med på prosjektet