Flere kjøretøy stjålet gjennom helga

Den siste tiden har det vært en tyveribølge av biler i Alta. Mandag skrev vi om Trine Bakken som fikk sin Mitsubishi Carisma stjålet natt til søndag. På søndag ettermiddag ble bilen funnet, bilen var totalvraket og skadene var så store at bilen ikke kan repareres.

Ikke lenge etter at hennes bil ble funnet ble en sort Ford Ranger stjålet. Den ble funnet i Gargia ikke lenge etter.

Stjal Prius

En bedrift Altaposten har hatt kontakt med forteller at også en 2009 Toyota Prius ble stjålet natt til fredag. Bilen har store skader på bakdøra og mangler baksete. Bilen var kjøpt av bedriften for å repareres.

– En kollega ringte og sa at bilen var forsvunnet. Jeg ladde lagt en åpen flaske eddik i bilen for å fjerne lukt, den fant jeg i ett kryss ikke så langt unna, forteller daglig leder for bedriften.

Bedriften ønsker ikke å stå fram med navn, biltyveriet er politianmeldt.

Stjal skilt

Mandags ettermiddag oppdaget en bileier at bilskiltet med registreringsnummer ZZ18532 er stjålet. Bilen har stått på utenfor et leilighetsbygg i sentrum mens eier har vært på ferie.

– Jeg har vært på ferie i to uker, når vi kom hjem igår og skulle ta bilen i bruk igjen oppdaget vi at skiltet er borte.

Natt til idag ble en svart moped med hvit skrift på venstresiden med registreringsnummer ZW9771 stjålet fra Hjemmeluft.

Uvanlig

– Det jeg kan si er at vi har hatt fire brukstyveri av motorvogn i løpet av relativt få dager. Det er ikke så vanlig i dette området, så det er blitt bemerket. Alle bilene er funnet igjen. Noen har vært skadet nokså mye, andre forholdsvis uskadet. I et par at tilfellene har bilene blitt startet ved hjelp av nøkkel, og det kan ikke utelukkes at noen har vært inne i huset der bilene hører hjemme og tatt nøklene. Også dette er svært uvanlig her. Det kan være på sin plass å informere om at folk er på vakt i forhold til å ha kontroll med hvem som kommer inn i huset, men også hvor man har bilnøklene oppbevart. Vi har ingen konkrete mistenkte i disse sakene, men vi har fått tips som forteller at det kan være kjenninger av politiet som står bak, skriver Seksjonsleder Svein Tore Nilsen i en epost til Altaposten.