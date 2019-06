– Kvitberget fikk veiløsning

nyheter

Kvitberget boligfelt ble tatt inn i arealplanen rundt 2010. Etter det gikk det mange år før noe skjedde rundt feltet som opprinnelig skulle realiseres som et privat felt, men som kommunen overtok ansvaret for rundt 2013. Til tross for boligkrise i Alta øst har boligfeltet med 17 eneboligtomter hatt en trang fødsel. I 2018 ble detaljregulering av feltet vedtatt av kommunestyret. En klage fra eieren av gårdsbruket som ville bli berørt av tilførselsveien som var vedtatt til feltet, gjorde at kommunestyret stoppet realiseringen. En ny runde med utredning av ulike veialternativ kom til planutvalget onsdag – altså snart 10 år etter at feltet ble lagt inn i arealplanen.

Ville utvide feltet

Venstre og Senterpartiet skilte lag med de øvrige partiene i planutvalget og gikk for veialternativ fire, det dyreste. Samtidig ønsket de et forslag om å avsette et større areal i lisiden mellom Kvitberget og Saga til et nytt boligfelt, eller en utvidelse av Kvitberget, litt avhengig av hvordan en velger å se på forslaget.

Alternativet fire som Venstre og Senterpartiet ønsker er uproblematisk sett fra landbrukshold. I saksframlegget heter det at driveren av Alta hundehotell er meget negativ til dette alternativet og frykter at bedriften må legge ned driften. Etableringen av et hundehotellet på denne lokaliteten forutsatte en isolert beliggenhet, med god avstand til øvrig bebyggelse, heter det videre i saksframlegget samtidig som det fokuseres på at dersom alternativ fire velges må også to av 17 boligtomter i feltet tas ut av planen.

Venstre og Senterpartiet mente at en utvidelse av feltet var fornuftig, og deres veiløsning ville løse atkomsten også til tomtene for de utvidede arealene. Kostnadene med veien inn i feltet er en del av selvkostberegningen, og flere til å dele på veikostnadene ville gi rimeligere tomter. Forslaget fra Venstres Trine Noodt og Senterpartiets Jan Martin Rishaug var det dyreste med en anslått kostnad på 12,3 millioner kroner.

Valge alternativ to

Flertallet i planutvalget valgte alternativ to som starter ved butikken i Dalen og går nærmest 90 grader på Tverrelvdalsveien får veien sløyfer seg til venstre og inn mot Kvitberget. Alternativ to er i stor grad avklart i forhold til grunnforholdene. Kostnadene er lavest av alle utredede alternativ. Veien følger hovedsakelig samme trase som den tidligere regulerte veilinjen.

Administrasjonen skriver følgende i saksframlegget: Da denne vegklassen har andre krav til stigningsforhold og kurvatur så reduseres omfanget av landbruksareal som går tapt. Dette anses som en meget stor fordel og løser mye av bakgrunn for klagen fra Liv Unni Opgård (på detaljreguleringsplan) og tar i større grad hensyn til merknader fra landbruksmyndighetene. En klar ulempe er at veien blir smalere. (4 meter kjørebane) Alternativet oppfyller ikke kravene i håndbok N 100 fra Statens vegvesen når det gjelder lengde (bør ikke være lengre enn 250 meter), men avviket anses ikke problematisk i dette tilfellet da kun 17 boenheter planlegges etablert.

I tidligere planfase anså man det som viktig at man i fremtiden kunne koble sammen Kvitberget boligfelt og fremtidig felt Svennbakken/Fallsen. Derfor planla man en samleveg inn mot Kvitberget. Behovet for å koble sammen Kvitberget mot fremtidig boligfelt ved Svennbakken/Fallsen anses ikke lengere relevant, en lavere veiklasse kan nå derfor aksepteres. Alternativet vil koste ca. 7,25 millioner, alternativet er altså det billigste.

Klart for utbygging

Dermed skulle detaljplanen for Kvitberget har passert alle hindre og Alta kommune kan igangsette anbudsprosessen for utbygging av vei, vann og kloakk. Det er etter det Altaposten får opplyst for tidlig å si når feltet kan være klart for tildeling.