– Ap står bak råkjøret i skolesaken

I flere artikler i Altaposten de senere dager er det kommet fram frustrasjon i entreprenørstanden i Alta over at anbudsfristen i konkurransen om å få bygge den nye sentrumsskolen er lagt tett på fellesferien. Lokale entreprenører frykter at kommunen har valgt en anbudskonkurranse der de ikke får reelle muligheter til å konkurrere om oppdraget til en verdi av 250-300 millioner kroner. Før dagens formannskapsmøte peker Venstres Trine Noodt ut Ap som årsak til det hun mener er råkjøret i anbudskonkurransen.