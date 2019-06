Åpner for å se på anbudskonkurransen for sentrumsskolen på nytt

nyheter

Ordfører Monica Nielsen sier at det ikke må være tvil om at Alta kommune lever etter målet om å handle lokalt, og legge til rette for at lokalt næringsliv skal kunne konkurrere på lik linje med større utenbygds konkurrenter. Hun får full støtte hos rådmann Bjørn-Atle Hansen, som er klar til å legge fram statistikk som viser at Alta kommune er helt i norgestoppen med andelen anskaffelser fra lokalt næringsliv.