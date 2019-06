Stortingspolitikere i Alta for å se hva som fungerer i næringspolitikken

nyheter

ire stortingspolitikere fra Høyre besøker Nord-Norge denne uka for å finne ut hva som fungerer i næringspolitikken. I Alta skal politikerne være med på næringsforeningas frokostmøte, der de vil høre hva som fungerer i næringspolitikken. I ei pressemelding heter det at de skal skaffe seg innsikt i hva som ikke fungerer, hvordan kan man løse det som ikke fungerer og hva skal til for å skape de arbeidsplassene som vi skal leve av i framtida. Stortingsrepresentantene Linda Helleland, Kårstein Eidem Løvaas, Tom-Christer Nilsen og Marianne Haukland skal delta og få høre hva Arges, Kronstadposten, Origo, AM Utvikling, SmartDok og Altaskifer jobber med. Etter omvisningen hos Altaskifer gpår turen til Hammerfest der politikerne får møte folk fra Polarbase, Equinor og en burgerbar.