Kan ende opp med tre riksentreprenører mot én lokal

Samtidig som byggeentreprenørene i Alta raser over det de mener er en anbudsprosess som fratar lokale entreprenører muligheten til å kunne konkurrere på lik linje med tunge riksentreprenører, ser stadig flere for seg at den nye omstridte sentrumsskolen kan bli reist av utenbygds hender. Skolen som har en forventet anbudssum på 250 til 300 millioner kroner, skal stå ferdig på skoletomta i Bossekop i august 2022.