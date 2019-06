Duket for grønt kollektiv-løft

nyheter

Finnmark fylkeskommune skriver i en pressemelding at de har fått tildelt grønne midler til kollektivknutepunkt:

– Nå skal vi lage gode og grønne knutepunkt i Kirkenes og på Langnes, sier samferdselssjef Per Bjørn Holm-Varsi.

Pengene skal gå til forprosjekt for å lage kollektivknutepunkt sammen med kommunene.

På Langnes planlegges et trafikalt knutepunkt for buss, hurtigbåt og ferje. Her vil fylkeskommunen besørge en utredning på mulighetene:

– Her skal vi bygge det som vil være det første av framtidas miljøknutepunkt, sier Per Bjørn Holm-Varsi.

Håpet er å kunne tilby et knutepunkt med nullutslipp uansett transportmiddel om ikke for mange år.

– Langnes er noe utenfor allfarvei, men som knutepunkt hvor sjøruter møter landtransport er det ideelt plassert, sier han ifølge pressemeldingen.

I Sør-Varanger har det i alle år vært et problem for de reisende at det ikke er noen byterminal, der passasjerer fra lokalruter, ekspressruter og internasjonale ruter møtes og passasjerene har overgangsmuligheter, skriver fylkeskommunen.

– Et nytt knutepunkt i form av en byterminal bør også knyttes opp i forhold til andre modaliteter, så som drosje og den planlagte hurtigbåtruten, sier samferdselssjefen.

Varsi er ikke overrasket over at direktoratet ga midler:

– Vi har vist i mange år at vi er gode – ja, kanskje blant de fremste i landet, på å tenke nye, grønne og innovative tanker rundt kollektivtrafikken, og har en fastsatt målsetning om at hele kollektivtrafikken i Finnmark skal ha nullutslippsteknologi innen 2026. Tilskuddet til forprosjekt fra Miljødirektoratet er viktig, med tanke på at vi har begrenset med midler til dette i budsjettet fra før, sier Holm-Varsi.