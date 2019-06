– Bør la lokale konkurrere om å bygge sentrumsskolen

nyheter

Det er betydelig frustrasjon i entreprenørmiljøet i Alta over anbudskonkurransen for den nye «Sentrumsskolen» Alta kommune har utlyst på den offentlige portalen Doffin. Flere av de vi har vært i kontakt med vil imidlertid ikke uttale seg offentlig i fare for å komme i et negativt lys hos Alta kommune som en stor framtidig oppdragsgiver. Daglig leder Bjørn Johansen hos en av de store, Roald Johansen AS, medgir imidlertid at han er skuffet over Alta kommune.