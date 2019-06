Høie vil ikke lage instruks mot nattransport av syke eldre fra sykehus

nyheter

«Jeg forventer i første omgang at sykehusene slutter med nattransporter uten at det er nødvendig med detaljerte instrukser fra toppen. Dette er en del av ansvaret helseforetakene har med å gi pasientene et godt tilbud og praksisen er i strid med deres egne retningslinjer», skriver helseministeren i en epost til VG.