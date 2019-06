Fylte skuta med søppel og skrot: – Vi er rystet!

nyheter

Strandryddingeaksjonen i regi av Nord Ekspedisjon AS kunne fredag formelt avsluttes, ved at Hans Petter Frøhaug, Åsa Gahns, Lise Nilsen og Vegard Berge Uglebakken kjørte ut med en av selskapets RIBer for å samle inn og frakte avfallet inn til Alta. Avfallet som denne gangen ble hentet inn var fra siste ryddedag, onsdag denne uka.

Firkløveret visste at det var mye søppel som ventet dem, men hadde likevel ikke ventet at det skulle være så mye:

– Vi er rystet! Dette er samlet inn i området Saltvika, inn mot neset mot Alta museum, av 60 elever fra Alta ungdomsskole som var her på onsdag, sier Uglebakken.

Strandryddeaksjonen Nord Ekspedisjon har kjørt gjennom juni har skapt stort engasjement i skoleklassene som har deltatt, og hundrevis av tenåringer har deltatt.

Strandrydding Samlet småplast og dekk i landskapsvernområde To skoleklasser var i full aksjon med strandrydding på Auskarnes fredag før pinse.

Nord Ekspedisjon fikk 50.000 kroner fra Finnmark friluftsråd til ryddeprosjektet i år. Også Sparebanken Nord-Norge bidro med økonomisk støtte på 26.000, i tillegg kommer den egenfinansierte delen fra Nord Ekspedisjon.