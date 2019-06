Dette skjedde mens du sov

nyheter

Finnmark politidistrikt melder via twitter om et lite knippe hendelser i løpet av natt til lørdag.

Vold mot kvinne

02.21 skriver politiet via twitter om en hendelse i Karasjok:

– Melding om voldsepisode hvor eldre kvinne ble tatt med av ambulanse og kjørt til legevakta. Skadeomfang usikkert.

Tok vare på beruset mann

I Alta tok en politipatrulje seg av en overstadig beruset mann. Vedkommende ble fraktet fra Bossekop og til sitt hjem av politipatruljen

Bet mann

I Vadsø er en kvinne i 40 årene anmeldt for å ha bitt en mann i slutten av 20-årene i hånden.

– Ingen større skade, melder politiet

Laget kvalme

Ved et utested i samme by ble politiet varslet om at en mann i 20-årene laget kvalme ved et utested:

– Politiet har vært på stedet og snakket med de ansatte, heter det i meldingen.

Tommel opp

Politiet melder for øvrig om at patruljer i Hammerfest og Vardø kjørte skjenkestedskontroller:

– Alt ok, konstaterer politiet.