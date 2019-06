Ville begrense utbygging av vindkraft, men ble stemt ned

nyheter

Den grønne blokken på fylkestinget i Finnmark, som avholdt møte onsdag og torsdag i Karasjok, forente seg rundt et felles forslag til en nasjonal ramme for vindkraft.

Forslaget ble stemt ned, mot fem stemmer.

SV, MDG, Sp og Venstre står bak følgende forslag:

1.Vindkraftutbygging står i konflikt med plikten til å sikre grunnlaget for samisk kultur. Reindrifta utnytter marginale naturressurser på fjell og vidde, og har over tid måttet tåle stadig mer redusert areal på grunn av ulike inngrep. Av hensyn til den samlede effekten av naturinngrep i reindriftsområder bør reindriftas arealer sikres for framtida og skjermes mot omfattende utbygging.

• Begrense utbygging av vindkraftanlegg på land.

• Prioritere klassisk naturvern høyere i saker om vindkraftutbygging.

• Skjerme reinbeiteområder mot vindkraftutbygging.

• Rastegaissa er et område som er viktig for samisk reindrift og det må ikke gis konsesjon til vindkraft i området.

• Det foreslåtte området avsatt til vindkraft i Vest-Finnmark er i strid med klassisk naturvern og samisk reindrift.

2. Fremtidige vindkraftkonsesjoner på land i Norge bør forbeholdes områder med eksisterende inngrep og infrastruktur, og skal ikke redusere områder med urørt preg eller andre natur- og friluftslivsverdier. All utbygging skal skje skånsomt og med lokal involvering. Helt uberørt natur skal aldri utbygges av landbasert vindkraft.

3. Det skal ikke gis nye konsesjoner for landbasert vindkraft før de som allerede har fått konsesjon er implementert i nasjonal ramme for vindkraft.

4. Berørte kommuners syn skal være avgjørende for tildeling av konsesjon, og skal veie tungt i utforming av selve planen for utbygging, MTA-planen.

5. Regional planmyndighet styrkes slik at regionale planbestemmelser kan tas i bruk som et virkemiddel for å sikre arealer og styrke fylkeskommunens innsigelsesmyndighet i arealsaker, også overfor staten. Fylkesmennenes innsigelsesmyndighet i arealsaker bør også styrkes. Ansvaret for arealsaker flyttes tilbake til Klima- og miljødepartementet.