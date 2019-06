Urettmessig hengt ut for ulovlig kjøring: – Dette tok de veldig tungt

nyheter

Altaposten fikk torsdag tilsendt bilder vi fikk forståelse av at var fra den nyasfalterte turløypa på Sandfallet, der to mopedister kjørte forbi, hver av dem med ei hand foran skiltet på kjøretøyet sitt.

Påstanden var at de to drev ulovlig kjøring langs den nyasfalterte løypa for funksjonshemmede på Sandfallet.

Feil sted

Altaposten er i etterkant blitt kontaktet av mora til den ene av mopedistene. Hun har fått forklart en annen versjon av det hele.

– Aller først; vi som foreldre er helt enige i at det ikke bør forekomme kjøring i friluftsområder, uansett om det er asfalterte løyper eller ei. Men det blir feil når Altaposten skriver at ungdommene er fotografert mens de kjørte ulovlig på den nye turstien på Sandfallet. Bildene Altaposten har fått tilsendt er fra veien inn til Sandfallet skole, ikke fra turstien, sier hun.

En nærmere gjennomgang av bildemateriellet viser at dette stemmer.

– Det er forståelig at man ut fra bildene kan mistenke at guttene gjør noe galt. De kjører med handa foran skiltet, og det er vi som foreldre skuffet over. For det sender ut et signal om at man har gjort noe ulovlig. Guttene forklarer at de gjorde dette fordi de så at de ble tatt bilde av, og at de var redde for å bli hengt ut.

– Guttene har også innrømt å ha kjørt for fort langs denne veien. Det er vi heller ikke veldig fornøyde med, sier forelderen, og legger til at dette er tatt opp med deres kar.

– Kontakt foreldrene først

Selv synes mora at saken burde vært løst før den havnet i media.

– Steg en er å ta kontakt med foreldrene dersom man mener noen kjører ulovlig eller på andre måter oppfører seg dårlig i trafikken. Deretter må man gjerne ta det med politiet. Og kommer man ikke noen vei mener jeg det er innafor å kontakte media. Men man må huske at det kan oppleves veldig tungt å bli hengt ut i media, uansett om man er anonymisert eller ikke. Særlig når man beskyldes for å gjøre noe man ikke har gjort.

– Guttene har også tatt kontakt med en av de som reagerte på kjøringen, de har beklaget og lovet at kjøringen ikke skal gjenta seg. Det synes jeg er veldig greit å ha med i denne anledningen. De er på ingen måte feilfrie, men i denne saken mener jeg det er på sin plass å påpeke at det de ble beskyldt for her ikke var riktig.