Uavklart for Statnett, vet ikke når byggingen gjenopptas

nyheter

Forrige torsdag kunne Altaposten melde at arbeidet ved Skillemoen transformatorstasjon ble lagt ned og at flere underleverandører deriblant Kivijervi Entreprenør AS sendte sine arbeidsfolk hjem. Bakgrunnen var at Jacobsen Elektro AS, totalentreprenøren (EPC-kontrakt) på prosjektet, har havnet i en likviditetsmessig vanskelig situasjon og ikke har vært i stand til å betale sine underleverandører.