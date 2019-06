41,6 millioner til hurtigbåtkaier

nyheter

Fylkestinget vedtok torsdag 20. juni at det skal brukes 41,6 millioner kroner på nye kaier til hurtigbåt på Ingøy og i Kvalfjord på Stjernøya, skriver fylkeskommunen i en pressemelding.

Ingøy får fergekai for bilførende hurtigbåter, såkalt kombibåtkai, til en kostnad på inntil 35,6 millioner kroner, mens Kvalfjord får en ny og større flytekai som skal erstatte dagens kommunale flytekai. Vedtaket er i tråd med innstillingen fra Hovedutvalget for kultur, folkehelse og samferdsel.

– Kombibåtkai til Ingøy har lenge vært en viktig sak for både lokalbefolkningen og for Måsøy kommune, og vil bety mye for næringsutviklingen på øya. Derfor er vi svært glade for at det har vært bred enighet i både hovedutvalget og fylkestinget for å få en slik kai til Ingøy, sier hovedutvalgsleder Geir Ove Bakken i pressemeldingen.

Fylkestingets vedtak var enstemmig. Et mindretall på syv representanter ville også gi kombibåtkai til Kvalfjord på Stjernøya, men ble nedstemt.