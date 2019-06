Tenåring frifunnet for tyveri og knivtrussel

nyheter

11. juni gjennomførte Alta tingrett hovedforhandling i saken mot en gutt i tenårene. Han sto tiltalt for fem forskjellige forhold:

Innbrudd eller medvirkning til innbrudd på Altafjord hotell 16. januar i år, hvor han ifølge tiltalen blant annet tok en bilnøkkel.

Like etter stjal han/bidro han til å stjele en bil og kjørte denne til sentrum, ifølge tiltalen.



I desember 2018 skal han ifølge tiltalen ha holdt opp en kniv mot en mann, på en slik måte at trusselen var egnet til å fremkalle alvorlig frykt.

Mannen sto tiltalt for å ha knust ei rute på en personbil tilhørende en institusjon i Alta, samt to vindu på selve institusjonen.

Han var i tillegg tiltalt for å ha knust et vindu eller medvirket til å ha knust et vindu ved Altafjord hotell 20. januar i år.

Delvis skyldig

Til retten sa gutten seg delvis skyldig etter tiltalen. Han nektet for å ha knivtruet noen samt for innbrudds- og tyverianklagene. Aktor frafalt i løpet av hovedforhandlingen tiltalepunktet som omhandlet knivtrusselen.

Hva angår innbruddet på Altafjord hotell forklarte gutten at han hadde mottatt en nøkkel til hotellet, men at han ikke hadde noe med innbruddet å gjøre. Retten la til grunn at hans forklaring rundt nøkkelen var eneste avgjørende bevis her.

Gutten ble og hørt av retten og frifunnet for biltyveriet, til tross for at hans DNA ble funnet på nøkkelen. Gutten forklarte at han hadde sittet på den som kjørte den stjålne bilen, men at han selv ikke hadde stjålet den.

Innrømte skadeverk

Hva angår skadeverket innrømte gutten forholdene.

Både bildebevis og forklaringen til en ansatt ved institusjonen ble i tillegg til guttens forklaring lagt til grunn for skadeverket ved den aktuelle institusjonen. Og hva angår skadeverket mot hotellbygningen fant politiet guttens DNA på vinduskarmen der ruteknusingen fant sted.

Retten påpeker i sin vurdering av straff at gutten tidligere er straffedømt, til 30 dagers betinget fengsel. Retten kommer til at betinget fengsel i 40 dager (inkludert de 30 fra den tidligere dommen, red. anm) er en passende straff.