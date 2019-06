I dag avgjøres Nordkapp-saken

nyheter

– Det er litt som om jeg skulle satt opp en bom på Karl Johan. Så kunne jeg fått betalt for at folk skulle inn der, sier Olav Thon til Dagbladet.

Nordkapp kommunestyre skal torsdag bestemme om Rica og Scandic får forlenget sin enerett på platået.

I dagens ordning betaler Rica Eiendom en festeavgift på 80.000 kroner i året til staten for leie av platået. Avtalen gir Rica monopol på driften, som de så leier ut til Scandic, ifølge Dagens Næringsliv.

Denne uken har Virke Reiseliv tatt til orde for økt konkurranse på Nordkapp. Blant aktørene som ønsker å konkurrere, er Hurtigruten, som lover å skape 160 nye arbeidsplasser, ifølge NRK.

Mange har tatt til ordet i diskusjonen:

Thon på banen

Kostnaden for besøkende ligger på mellom 180 og 285 kroner. Omkring 300.000 mennesker besøker platået årlig. Thon mener disse bør kunne få nyte attraksjonen gratis. Han tilføyer at kommunen bør se etter nye løsninger.

– Jeg har Olav Thon-stiftelsen, som har store midler. Gjennom det gir vi bevilling til turistformål. Vi har blant annet gitt store beløp til Svolvær, der det ble bygget sherpatrapper, samt mange andre prosjekter. Kommunen burde søke Olav Thon-stiftelsen og kan fortsatt gjøre det, sier investoren.

Avviser

Administrerende direktør Svein Arild Steen-Mevold i Scandic avviser Thons forslag.

– Det er kjempehyggelig at Thon plutselig har sånn godhet for Nordkapp. Men han bør gi pengene til det fondet som vi planlegger å opprette sammen med Rica Eiendom for å sikre bærekraftig utvikling på Nordkapp, sier han.

– Platået er en viktig arbeidsplass. Skal man drive lønnsomt, trengs adgangsbillett for å få det til. Sju til åtte måneder i året er det ikke lønnsomt å drive, sier han.