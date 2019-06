Fikk se Altaelva på nært hold: – Det er bra med lokalpatriotisme

nyheter

Statsminister Erna Solberg fikk 15 minutters voksenopplæring av ALI-direktør Tor Erland Nilsen om hvor viktig Altaelva er for kommunen. Hun fikk også en dose skepsis til fortsatt vekst i oppdrettsnæringa og betydningen av å holde grensene for den nasjonale laksefjorden i hevd, slik at villaksen kan fortsette å formere seg i Altaelva.