Politisk ja – administrasjonen tar omkamp

Altaposten mottok tirsdag en rekke sterke reaksjoner etter at sakspapirene til planutvalget 26. juni ble lagt ut. I to av sakene, klagesakene til Tore Haldorsen i Tverrelvdalen og Trond Kroken i Raipas, innstilles det på at klagene avvises. Flere av politikerne Altaposten snakket med uttrykte både irritasjon og frustrasjon, og har liten forståelse for at administrasjonen i Alta kommune tillyser omkamper på saker politikerne har lagt mye arbeid for å sette seg inn i. Etter blant annet å ha befart «klagesaker» har politikerne trukket enstemmige konklusjoner.