Stengte veier: Kvalsund og Honningsvågtunnelen

nyheter

Ifølge politiets operasjonsleder, Jan Arne Pettersen, er veien stengt etter at en kranbil har kjørt inn i armaturen i Honningsvågtunnelen. Som følge av ulykken skal det være nedfall i tunnelen og oljesøl fra bilen. Av den grunn er det ifølge politiet foreløpig uvisst når veien kan åpnes igjen. Det meldes ikke om personskader.

Det er også meldt om et trafikkuhell i Kvalsund der en bil skal ha blitt påkjørt bakfra etter et uhell i forbindelse med en forbikjøring. Det meldes ikke om personskader, men den ene føreren skal være sendt til helsesenteret i Kvalsund for legesjekk. Riksvei 94 ble derfor stengt fra Repparfjord ungdomssenter i retning Skaidi, men det meldes nå om at den nå er blitt åpnet igjen for normal ferdsel.