Nå får du Riks TV via fiber

Luostejok Kraftlag SA og InfraNord i Finnmark ønsker nå å tilby sine kunder TV-tjenester fra RiksTV. Det betyr at RiksTV blir innholdsleverandør av TV-tjenester i kraftselskapenes fiberdistribusjon. Selskapene har til nå hatt TV-avtale med HomeBase fra Get.

– Vi er stolte av samarbeidet og muligheten til å levere underholdningstjenester til nye kunder i Finnmark. I disse dager jobber vi intensivt for å sørge for en god overgang til oss, og har tett dialog med partnerne. Vi skal levere en moderne TV-tjeneste med høy kvalitet, som jeg er trygg på at kundene skal bli fornøyde med, sier Christopher Knudsen, direktør for forretningsutvikling og teknologi hos RiksTV i en pressemelding.

Allerede fra juni 2019 kan InfraNord og Luostejok levere underholdningstjenester fra RiksTV til sine fiberkunder.

– Vi er glade for at vi har fått til en god avtale med RiksTV. Dette vil gi våre kunder et svært godt TV-tilbud. RiksTV tilbyr kundene valgfrihet i størrelse på TV-pakkene. De kan velge mellom mindre TV-pakker til komplette løsninger. Våre kunder har all grunn til å være fornøyde, sier Lars Storelv, administrasjonssjef i Luostejok Kraftlag.

Avtalen med Get vil derfor avsluttes sensommeren 2019, og kundene vil få tilsendt en ny TV-dekoder fra RiksTV.

– RiksTV er opptatt av vår lokale profil og i stand til å ivareta denne. Vi jobber tett sammen med RiksTV for at kundene våre skal få gode tjenester på TV og at overgangen til RiksTV blir bra, sier Storelv.