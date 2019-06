nyheter

Politiet i Finnmark melder på sin konto på Twitter at de har fått melding om farefull kjøring i Alta by. De skriver at de har ettergått saken som dreier seg om en situasjon der en person skal ha kjørt en bil etter gangstien. Det er skrevet anmeldelse og de har midlertidig beslaglagt et stk førerkort i denne saken.

Ifølge Politiets pressetelefon skal det ikke være mistanke om rus eller liknende.