Nå: Rykker ut til trafikkulykke, person skadet

Politiet er på vei til ulykkesstedet og den skadde personen MC-føreren blir tatt hånd om av helsepersonell. Det forteller Jan Arne Pettersen ved operasjonssentralen til Finnmark politidistrikt.

– Vi vet så langt ikke mye om skadeomfanget, uten at det er en fører som er skadd etter velt. Det skal ha vært to motorsykler i følge, der den ene skal ha kommet borti den andre og med resultat at føreren mistet kontroll over sykkelen og veltet. Ulykken har skjedd i 90-sonen på Sennaland, så et sammenstøt med asfalten kan ha vært hardt, som MC-fører er man sårbar, sier Pettersen.

– Er dette fastboende eller turister?

– Vi har ennå ikke personalia på den skadde og heller ikke på den MC-føreren som ikke er skadd, så om dette er turister eller fastboende må vi komme tilbake til, sier Pettersen.

– Vet man noe om farten har vært høy?

– Det viser seg at de fleste turistene på MC i Finnmark holder moderat hastighet, men dette er heller ikke noe vi kan si noe om ennå, sier operasjonslederen.

Politiet opplyser at E6 er sperret i mens redningsmannskaper arbeider på stedet.

