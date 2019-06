nyheter

Politiet i Alta rykket ved 5-tiden ut til en fest som var blitt noe høylydt. Det ble gitt muntlig pålegg om å dempe lydnivået og om at det måtte forbli sånn.

Et par timer tidligere hadde politiet bortvist to menn i 20-årene fra et utested i Alta. De to hadde da vært involvert i en ordensforstyrrelse.