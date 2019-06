I beredskap når folket valfarter til Komsatoppen

nyheter

Fredag 21. juni spiller Petter Carlsen på Komsatoppen og i den forbindelse skal også hjelpekorpset ta turen til toppen. I og med at det er et gratis-arrangement har man ingen formening om hvor mange som kommer. Da er det greit å være i beredskap, sier leder for Hjelpekorpset Anette Kristiansen Karlsen.