– Fikk veldig god hjelp da vi skulle starte opp

Denne uka har Noodt & Reiding feiret sitt 45-årsjubileum. Med god grunn, skal vi tro eiendomsinvestor og tidligere pølsemaker Tore Wæraas. I dag er han huseier for Kunnskapsparken hvor Noodt & Reiding, nåværende Visjona AS, holder til. Han stakk innom jubileet for å dele ut noen godord.