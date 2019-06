Viktor (89): – Endelig skal vi ut å ragge litt

nyheter

– Det er det her som er livet, gliser Viktor, mens han dumper ned i passasjersetet på en hvit Cadillac som står parkert på utsiden av Alta helsesenter.

Viktor er en av beboerne fra sykehjemmet på Alta helsesenter som har takket ja til tilbudet om å være med på rånetur i Alta. Det er elevene ved helsefaglinja på Alta videregående skole, som via prosjektet «Livsglede for eldre» har fått i stand stuntet, med god hjelp fra Alta Amcarklubb.

– Dette er bare artig og vi håper jo at noen vil gjøre det samme for oss når vi blir gammel, ler Birgit Wisløff, en av veteranene i Amcar-miljøet i byen.

Veronika Hansen er elev ved Alta videregående skole, og har i likhet med de andre elevene denne dagen på seg gul t-skjorte. De gule t-skjortene er blitt landskjent etter at helsefagelever landet over ifører seg dem når de er ute for å spre livsglede for eldre. Elevene går under navnet «De gule englene». Og slik føler de seg mottatt.

– Vi blir møtt med masse smil og det er fint å se hvor lite som skal til for å gjøre de eldre glade. Når vi har de gule t-skjortene på, er det akkurat som om de lyser litt ekstra opp når de ser oss, sier Veronika med et smil.

Sammen med sine medelever gjør hun sitt beste for å holde styr på Viktor og de andre sykehjemsbeboerne, som er på full fart mot heisen med rullestolene og rullatorene sine.

– Endelig skal vi ut å ragge litt, sier Viktor, mens han hoiende ber de andre om å raske på.

Kjærkommen avveksling

En av dem som ikke lar seg be to ganger er Sigvald Sivertsen fra Øvre Alta. 87-åringen ivrer virkelig etter å få luft under vingene.

– Ja, det blir fint med en avveksling, sier Sigvald, som har brukket lårhalsen og pent må finne seg i å være pasient en periode fremover. Sigvald har tatt på seg ALI-capsen sin og medgir at han aller helst skulle ha vært i Altaelva og fisket, men de tider er uansett forbi.

– Men det er fint å komme seg ut en tur, fastslår han.

– Kanskje du kan be om en kjøretur oppover elva?

– Jeg forlanger ikke noe, sier elveinteressenten bestemt.

En annen beboer som har gjort et dobbeltvarp på utsiden er Ingrid Suhr fra Tverrelvdalen. Ikke bare har hun kapret seg en råknæsj lysegrønn bil av merke DeSoto Adventure, hun har dessuten et godt tak rundt armen på «sin» gule engel, Khan Shinwari.

– Han er så snill og blid, sier Ingrid fornøyd, mens Khan på sin side ser ut til å storkose seg i englerollen.

– Det er veldig koselig at vi får dem ut i aktivitet – og til andre ting enn å bare være inne på sykehjemmet. Målet er at vi skal spre glede, sier Khan.

– Hva gjør det med deg selv da?

– Det er bare glede. Jeg får masse glede av dette. De blir så glade og takknemlige og det betyr alt, sier yrkesskoleeleven, som har ekstrajobb på sykehjemmet og som snart skal ut i praksis.

– Det er veldig positivt det de gjør. Han bruker å være med meg og, skyter Sigvald inn fra sidelinja, idet sjåfør Knut Andersen glir sakte ut fra parkeringsplassen.

– Absolutt et oppdrag utenom det vanlige, men veldig trivelig, forsikrer Andersen.

Helaften

Første bil i kolonnen er Viktor og Birgit. I baksetet har de med seg engelen Helen Tesfamicheal, som kan fortelle at kvelden byr på mer enn bare råning.

– Etterpå skal vi til skolen hvor elevene ved restaurant -og matfag har laget mat og kake til de eldre. Det blir også musikk og bingo, røper 18-åringen blidt.

Men først skal de til Lathari på sightseeing.

– Det blir herlig. Jeg elsker å kjøre bil. Nå gjenstår det bare bading, skratter Viktor som kommer på at det dessverre ikke går likevel.

– Jeg har glemt badebuksa min hjemme. Ha-ha-ha.

Lene Sofie Strifeldt er lærer ved helsefaglinja ved Alta videregående skole og har samtidig en mor som er sykehjemsbebeboer på helsesenteret. Strifeldt er stolt over innsatsen til elevene.

– Dette er bare ett av mange tiltak gjennom «Livsglede for eldre», som ligger i vår læreplan. Elevene er veldig interesserte og motiverte – og de har blant annet selv tatt kontakt med media, sier Strifeldt.

– Jeg må også berømme Alta Amcar-klubb som trommet sammen bilene på kort tid og ble med på dette. De er helt rå.

For Veronika Hansen har arbeidet med de eldre gitt mersmak.

– Jeg kunne godt tenke meg å jobbe for å gjøre eldreomsorgen i Alta enda bedre, og mitt mål er å fortsette å spre glede etter endt utdanning, sier 17-åringen med et smil.