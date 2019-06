Stadig færre kan kjøpe blad hos Petronel, men nå kan vipps bli løsningen

nyheter

– Vi merker at det er lite kontanter blant folk. Vi selger cirka 2-3 magasiner per dag. På gode dager kan vi riktig nok være opp i så mange som seks salg, men det er sjeldent, forteller en av selgerne til Altaposten. De rumenske selgerne betaler 25 kroner per magasin til organisasjonen Folk er Folk, som de så selger videre for 100 kroner. Dette gir en fortjeneste på 75 kroner per magasin.

– De pengene skal dekke blant annet utgifter til mat, klær, hygiene-artikler, gass til campingvognen, diesel, strøm, medisiner, tobakk også videre, forteller han.

Klager ikke

En topp omsetning på seks magasiner per dag seks dager i uken gir altså en dagsfortjeneste på 450 kroner, noe som igjen tilsvarer en inntjening per uke på 2700 norske kroner.

– Den forholdsvis lave fortjenesten gjør oss også ekstra sårbar i perioder med mange fri- og helligdager, forteller selgeren videre.

– På de dagene er ofte omsetningen null.

Mannen sier videre at enkelte andre perioder har de kun 225 kroner i fortjeneste per dag og da tjener de sparsomme 1.350 kroner for seks dagers jobbing.

– Vi vil nødig klage på folkene i Alta og Finnmark, for de er snille og tar vare på oss. Men vi merker at det er lite kontanter blant folk – og at det i enkelte butikker kan være vanskelig for kundene å få ut kontanter.

Vil ikke tilrettelegge

Den påstanden har ikke direktøren i Coop Finnmark, Jan-Ivar Alsén, vanskeligheter med å forstå.

– Jeg tror 97 prosent av dagligvarehandelen foregår med kort. Kundene får tatt ut kontanter i våre butikker, men det er dyrt for oss å bestille veksel. Spesielt kan det være et problem på formiddagen, da har vi lite veksel og kan ikke levere alt fra oss. Vi må ha litt veksel i kassa for om noen kommer og betaler med en tohundre- eller femhundrelapp må vi kunne gi igjen.

– Men vil dere tilrettelegge for at kundene kan ta ut kontanter for å kjøpe magasinet hos rumenerne?

– Nei, det vil vi ikke.

Dette er også noe daglig leder Kjetil Haugsnes ved Rema 1000 i Alta sentrum bekrefter.

– Kontantandelen i dagligvarebransjen har stupt, opplyser han til Altaposten.

– Vi gir ut kontanter så lenge vi har. Hva kundene skal bruke pengene til, er ikke opp til oss å bestemme. Men tidlig på formiddagen er det ekstra utfordrende for da har vi ikke alltid penger tilgjengelig til kontantuttak.

– Ellers er Folk er Folk-selgerne velkomne til å stå i gangen hos oss og selge, men jeg anbefaler dem å skaffe seg Vipps.

Utfordringer

Dette er noe mange av kundene også har lurt på. Hvorfor skaffer ikke selgerne seg bare Vipps. For ordens skyld. Betalingstjenesten Vipps er en digital betalingstjeneste lansert i 2015. Vipps lar brukerne betale til mottagers telefonnummer i stedet for kontonummer. Men så lett var det ikke.

Banksjef ved DnB Alta, Bjørn Helge Andreassen, opplyser at Vipps er tilgjengelig for personer over 15 år med norsk fødselsnummer, kontonummer, mobilnummer og betalingskort.

– Jeg ser helt klart utfordringen Folk er Folk-selgerne har. For å få norsk fødselsnummer må personen ha opphold- og arbeidstillatelse.

Ordnet seg

Også andre steder i landet er det en merkbar nedgang i salget av gatemagasinet. Folk er Folk- redaktør Bjønnulv Evensrud uttalte til Altaposten for kort tid siden at de forsøker å få til en avtale med Vipps der betalingene går via en konto tilknyttet organisasjonen Folk er Folk. Selgerne vil da kunne hente ut det vipsede beløpet som kontanter eller som forhåndsbetalte blader fra distributør, noe også DnB-sjef Bjørn Helge Andreassen mener kan være løsningen for selgerne.

Nå ser det imidlertid ut til at saken har løst seg.

– Fra neste utgave som kommer ut i månedsskiftet juni/juli vil kundene kunne kjøpe bladet via Vipps, melder en glad Evensrud til Altaposten.

Ifølge ordningen med den digitale betalingstjenesten, må kunden kun skrive inn beløp, samt navn på selger eller initialer fra ID-kort i Vipps-appen.

– Hvordan får Folk er Folk- selgerne utbetalt pengene sine fra dere?

– Vi vil så legge opp til ulike måter de kan få pengene sine på. For eksempel kontanter ved oppmøte hos distributør i Oslo eller via pengebyråer. Vi kan også utbetale til ordinær konto. Også for de som har rumensk bank.

Dette er noe den profilerte selgeren, rumeneren Petronel Ballau, retter tommelen opp for.

– Jeg tror det rumenske selger-miljøet kommer til å omfavne dette, forteller han optimistisk til Altaposten.