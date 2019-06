nyheter

Det var etter en kontroll av et kjøretøy i Alta natt til lørdag, at politiet mistenkte og siden har siktet en kvinne i 20-årene for kjøring i ruspåvirket tilstand.

Tidlig på lørdagsmorgenen lagde en 39 år gammel mann bråk på en bensinstasjon. Han forstyrret ro og orden i beruset tilstand, og ble hentet av politiet som kjørte mannen hjem og ba han holde seg der.