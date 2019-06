Integreringsleder avviser at Ludvigsen påvirket bosetting

nyheter

– Svein Ludvigsen framsto som en usedvanlig og oppriktig engasjert mann, sa regiondirektør Dulo Dizdarevic i Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (Imdi) da han vitnet i Nord-Troms tingrett fredag formiddag.

Fornærmede, en nå 25 år gammel mann, har hevdet at Ludvigsen kun ved hjelp av en telefonsamtale til Dizdarevic sørget for at han fikk bosetting i Tromsø. Mannen forklarte for retten at han anså den daværende fylkesmannen for å være mektig og innflytelsesrik, og at han kunne hjelpe ham med å «fikse livet» hans.

Senere skal det ha vært denne tilsynelatende makten som gjorde at 25-åringen ikke turte fortelle noen om den seksuelle kontakten Ludvigsen skal ha utsatt ham for. Han fryktet han skulle miste statsborgerskapet og bli sendt tilbake til hjemlandet hvis han avslørte forholdet, hevdet han.

Dizdarevic vedgikk at han hadde fått flere henvendelser fra daværende fylkesmann Svein Ludvigsen om bosettingen av fornærmede – også i form av kameratslige og joviale, private meldinger på Facebook. Men denne kontakten hadde ingen innvirkning på beslutningen om å bosette den nå 25 år gamle mannen i Tromsø, hevdet regiondirektøren i Integrerings.- og mangfoldsdirektoratet (Imdi).

Den aktuelle telefonsamtalen med Ludvigsen hadde ingen betydning, framholdt han.

– Faktum var at vedkommende var bosatt før Ludvigsen kom med den henvendelsen. Saken var allerede avgjort, sa han.