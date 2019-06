nyheter

Finnmark politidistrikt opplyser at UP torsdag gjennomførte promillekontroll på Midtbakken i Alta. 58 førere ble kontrollert og to fikk forenklet forelegg for mobilbruk.

I natt ble det også meldt om at en bil kjørte av veien ved Karasjok. Nødetatene rykker ut og det var usikkert skadeomfang og hendelsesforløp.