Estetisk og kulinarisk reise i nærmiljøet

Villblomster – for estetisk og kulinarisk nytelse, har årets arrangement fått til navn.

Hvert år arrangeres villblomstens dag av Norsk Botanisk Forening over hele landet. I år går den lokale turen til Kvenvik.

– Vi skal gå langs stier oppover mot Sáhkkobánjavri. I det området er det orkideer, mest sannsynlig er ikke de i blomst enda, men vi skal se etter dem likevel. Det blir den estetiske nytelsen. Så skal vi lete etter nyttevekster – kulinariske nytelser, forteller Stig Misund.

Misund påpeker at orkideene er kun til å se på, ikke for å plukkes.

Bjørk, løvetann og ryllik

Sammen med Tove Aagnes Utsi, begge biologer ved UiT, skal han fortelle om vekstene de finner. Så skal det lages te og en frisk sommersalat.

– Det er både marikåpe og mjødurt i området, som man kan lage te av. Til salaten kan man plukke bjørk, som ikke er så bitter på denne tiden av året, løvetann, ryllik og flere planter som kan brukes både i salat, saft og te. Vi vil komme inn på noen av dem.

Han nevner også brennesler, som er veldig populær å lage neslesuppe av.

– Den er veldig rik på viktige mineraler, som gjør den veldig sunn. Det er nok en tradisjon som er sjelden, kanskje bare de ivrigste som lager, men det skal vi også snakke om på søndag.

Ønsker mer oppmerksomhet

Søndag klokken 11 starter turen fra Kvenvikmoen, like i nærheten av skytebanen. Stedet for parkering vil være skiltet, forteller Misund.

– Vi gjør dette for å øke oppmerksomheten rundt de ville vekstene sin betydning og ikke minst at vi har et stort mangfold som mange ikke er bevisste på. Så er det spennende hvilken nytte disse vekstene har, også i et historisk perspektiv.

– Mange er kanskje usikre på hvor man skal gå for å finne vekstene og lar derfor være?

– Ja, og det er litt av det vi kommer til å snakke om på søndag. Hvor man skal gå for å finne det man leter etter. For eksempel orkideer. Og på høsten er mange opptatt av hvor kantarellen er.

Misund sier det ikke er begrenset antall plasser og det er åpent for de som vil.

– Erfaringsmessig er vi en gruppe på rundt 20 stykker. Arrangementet passer for både barnefamilier og eldre. Det eneste man må tenke på, er at vi skal i ganske bratt terreng. Vi oppfordrer også til å ta med noe å plukke oppi, litt mat og drikke.